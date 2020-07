Atalanta, Gasperini: “Arrivare davanti all’Inter sarebbe un risultato di grandissimo prestigio” (Di venerdì 31 luglio 2020) Il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia dell’ultima partita di campionato contro l’Inter, decisiva per l’assegnazione del secondo posto in classifica: “Alla Champions penseremo dopo, adesso c’e’ da chiudere il campionato. Tanti verdetti sono stati pronunciati, per il secondo posto invece e’ un finale avvincente”. L’obiettivo, neanche a dirlo, è portare a casa l’ennesimo successo stagionale e conquistare una storica seconda posizione nella stagione dei record per i bergamaschi: “Abbiamo la possibilità di finire bene: dobbiamo mantenere la concentrazione per fare una grande partita. Arrivargli davanti sarebbe un risultato di grandissimo prestigio”. Leggi su sportface

