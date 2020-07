Trump attacca Fox News: 'Non fa nulla per aiutare i repubblicani e me ad essere rieletti a novembre' (Di giovedì 30 luglio 2020) Ormai è circondato e sente molto incerta la sua rielezione: Donald Trump si è scagliato ancora contro Fox News, definendo l'emittente conservatrice che, un tempo, era la sua favorita, "nemmeno ... Leggi su globalist

m_dazzi : @Garnnet86 @HuffPostItalia Ma non si dice che non sia vero, si dice da Houston che la notizia è esagerata nei numer… - borsainside : #Trump se la prende con #Twitter e piagnucola: perchè mai nessun trend buono su di me? - Alexct9 : @mignoloeprof Trump lo fa per fini elettorali per convincere i fessi però nel mentre attacca Fauci per i 1000 error… - InvestingItalia : Trump attacca ancora Twitter: trend “criminali” - - _oopart : @CarloCalenda @sbonaccini @feltrinellied bonaccini fa cadere le braccia. dopo l'appassionato appello di calenda a n… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump attacca Trump attacca Fox News: "Non fa nulla per aiutare i repubblicani e me ad essere rieletti a novembre" Globalist.it Trump sposta ad Aviano gli F16 Usa dalla Germania

Il presidente Usa ritira 11.900 militari dalla Germania: più del previsto. Il quartier generale dell’Africa Command potrebbe arrivare a Napoli PORDENONE. Il Pentagono non esclude che una parte delle t ...

TikTok sfida Facebook: ''noi apriamo i nostri algoritmi, fatelo anche voi"

Le posizioni espresse da Zuckerberg è però verosimile che vengano ascoltate dal Congresso, che già ha mostrato preoccupazione e diffidenza nei confronti di TikTok e con l'amministrazione Trump che non ...

Il presidente Usa ritira 11.900 militari dalla Germania: più del previsto. Il quartier generale dell’Africa Command potrebbe arrivare a Napoli PORDENONE. Il Pentagono non esclude che una parte delle t ...Le posizioni espresse da Zuckerberg è però verosimile che vengano ascoltate dal Congresso, che già ha mostrato preoccupazione e diffidenza nei confronti di TikTok e con l'amministrazione Trump che non ...