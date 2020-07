Temptation Island, è finita tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane (Di giovedì 30 luglio 2020) Ultimissimo appuntamento con Temptation Island e sono ancora numerosi i nodi da sciogliere. A cominciare dal falò di confronto tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane, lasciato in sospeso nella puntata precedente. In apertura di puntata arriva la loro scelta: l’attore vorrebbe uscire insieme alla Elia, ma lei è di tutt’altro avviso e opta per imboccare strade separate. Antonella e Pietro: confronto infuocato La finalissima di Temptation Island si apre con un conto rimasto in sospeso, quello tra Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Nella puntata precedente i due hanno dato vita ... Leggi su thesocialpost

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - Matilde49700034 : RT @oldfaithfulmood: L’asfaltata più bella e fotonica di tutte le stagione di Temptation Island. Grazie Antonella Elia, grazie. #Temptation… - fforzano : Ma chi è Antonella Elia con cui mi sfracassate i coglioni sulla TL? Chi è Pietro? Che è temptation island. E soprat… - zaynsart_ : I figli di Anna quando riguarderanno Temptation Island sentendo la madre dire che andarli a prendere a scuola non f… - marii4h : -2004,2012 Isola Dei Famosi -2017 Pechino Express -2018 Tale e Quale Show -2020 Grande Fratello Vip -2020 Temptati… -