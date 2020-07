Temptation Island: anticipazioni stasera 30 luglio 2020 su Canale 5 (Di giovedì 30 luglio 2020) L’attesa è finita, è giunto il momento della resa dei conti per i protagonisti di Temptation Island 2020. L’amato reality show, in onda oggi 30 luglio dalle 21:20 su Canale 5, approda al suo appuntamento finale con furibondi litigi, scontri senza precedenti e scottanti confessioni che sicuramente lasceranno senza parole il folto pubblico di fedelissimi, ormai affezionati ai concorrenti del programma.Segui Termometro Politico su Google News Dopo giorni di spensieratezza ma anche riflessione, tormento e dubbi, le coppie di fidanzati hanno testato il proprio rapporto sentimentale e sono pronti, forti dell’esperienza vissuta, a decidere se continuare o meno la loro storia d’amore. Vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Temptation ... Leggi su termometropolitico

stanzaselvaggia : Perché Pietro, parlando della Elia, in realtà parla di sè. - harpercollinsIT : Stasera, su Canale 5, andrà in onda l'ultima puntata di #TemptationIsland. E la nostra @laggazza, in libreria con '… - italiaserait : Temptation Island 2020: dove vedere l’ultima puntata in TV oggi 30 luglio 2020, streaming e repliche, canali, orari… - GalantoMassimo : Se perfino l'insospettabile Gaia Tortora commenta #TemptationIsland. Ma anche Andrea Delogu. Ma anche Costantino De… - bacco1976 : RT @OsservaMy: Un uomo che guarda Temptation Island, non merita la nostra fica ?? . #Buongiorno eh -