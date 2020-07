Spazio ZeroSei, luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie (Di giovedì 30 luglio 2020) (Questo post è a cura di Caterina Ginzburg)Amir (5 anni) si affaccia alla porta di Spazio ZeroSei e dice “Io sto benissimo”. In questa frase si racchiude tutto: io non sono malato di virus e in questo posto mi sento bene.A queste parole fanno eco la naturalezza con cui i bambini allungano le mani per igienizzarle o tolgono i capelli dalla fronte per far Spazio al termometro prima del triage e la pazienza serena con cui i genitori aspettano in fila (a distanza) la riconsegna dei bambini dopo le tre ore che hanno potuto spendere fra pari. Piccole comunità, per ritrovarsi e ritrovare la dimensione del gioco, della scoperta, dei suoni, dei colori, delle emozioni dopo i lunghi mesi di silenzio.Per tutte queste ragioni è nato SpazioLUNGO, evoluzione naturale ... Leggi su huffingtonpost

HuffPostItalia : Spazio ZeroSei, luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie -

Ultime Notizie dalla rete : Spazio ZeroSei Ventimiglia: riapertura con successo di 'Spazio ZeroSei', nuove proposte di attività estive SanremoNews.it Chiude il nido d’eccellenza "Il Covid ci ha cancellati"

Il centro Zerosei integrato Crea Attiva Mente Insieme, punto di riferimento per molte famiglie al Campo d’Aviazione, non è sopravvissuto al Coronavirus. Dopo otto anni di sforzi economici e profession ...

Non sopravvive al Coronavirus, chiude l’asilo nido privato CreaAttivaMente Insieme

Il centro zerosei integrato non è sopravvissuto al Coronavirus. Dopo otto anni di sforzi economici e professionali, la titolare annuncia il triste evento. Crea Attiva Mente Insieme nasceva dal ...

Il centro Zerosei integrato Crea Attiva Mente Insieme, punto di riferimento per molte famiglie al Campo d’Aviazione, non è sopravvissuto al Coronavirus. Dopo otto anni di sforzi economici e profession ...Il centro zerosei integrato non è sopravvissuto al Coronavirus. Dopo otto anni di sforzi economici e professionali, la titolare annuncia il triste evento. Crea Attiva Mente Insieme nasceva dal ...