Sarri polemico con la Lega: “Contro la Roma farò giocare l’Under 23” (Di giovedì 30 luglio 2020) Maurizio Sarri è polemico per le tante partite ravvicinate in vista del Lione: “Contro la Roma potremmo recuperare energie e far giocare l’Under 23” La Juventus contro la Roma in campo con l’Under 23? Non è utopia, parola di Maurizio Sarri. Il tecnico bianconero – dopo il ko per 2-0 a Cagliari – ha parlato con tono polemico ai microfoni di DAZN in merito alle partite ravvicinate dei bianconeri, anche in vista del match di Champions League contro il Lione. “Dei problemi ce li ha creati anche la Lega” – ha dichiarato Sarri nel post-gara – “Siamo gli unici a giocare 5 partite in 12 giorni e pertanto abbiamo davvero poco tempo per recuperare le ... Leggi su zon

