Russia: 5.509 contagi e 129 morti in 24 ore (Di giovedì 30 luglio 2020) La Russia di Vladimir Putin è diventata il quarto Paese al Mondo più colpito dalla pandemia di COVID-19 e i dati ufficiali diffusi dal centro operativo russo anti-coronavirus rivelano che la curva dell'epidemia continua a salire.Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 5.509 nuovi casi di COVID-19 e almeno 129 persone sono decedute a causa dell'infezione. Questo l'incremento degli ultimi giorni:24 luglio 2020: 5.811 casi e 154 morti 25 luglio 2020: 5.871 casi e 146 morti 26 luglio 2020: 5.765 casi e 77 morti 27 luglio 2020: 5.635 casi e 85 morti 28 luglio 2020: 5.935 casi e 150 morti 29 luglio 2020: 5.475 casi e 169 morti 30 luglio 2020: 5.509 casi e 129 morti La regione russa più colpita dalla pandemia è la zona di ... Leggi su blogo

