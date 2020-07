Rampelli ricorda Maceratini: «Alfiere insostituibile di una destra orgogliosa e fiera» (Di giovedì 30 luglio 2020) Giulio Maceratini era “una persona semplice, nonostante abbia contribuito alla scrittura di pagine importanti della Repubblica italiana e sia stato per la destra un solenne punto di riferimento. Persona che mai ha avuto a che fare con la retorica, sobria, elegante, gentile. Non alzava mai la voce e, pur parlando sommessamente, era sempre ascoltato da tutti. È sempre stato dalla stessa parte”. Non si sono spente commozione e dolore per la scomparsa di una figura insostituibile della nostra famiglia politica, venuta a mancare il 25 luglio scorso. Fabio Rampelli, dai banchi di Fdi alla Camera, lo ha voluto ancora ricordare. “Abbiamo sentito, nella ricostruzione della sua storia politica, della sua prima elezione nel Parlamento italiano – aveva già avuto delle ... Leggi su secoloditalia

venambiente : RT @SecolodItalia1: Rampelli ricorda Maceratini: «Alfiere insostituibile di una destra orgogliosa e fiera» - alessandromunz2 : RT @SecolodItalia1: Rampelli ricorda Maceratini: «Alfiere insostituibile di una destra orgogliosa e fiera» - SecolodItalia1 : Rampelli ricorda Maceratini: «Alfiere insostituibile di una destra orgogliosa e fiera» - Domenic20508867 : RT @Letargo6: Si apre oggi “Piazza Italia”,3 giorni di Fratelli della EU.. a Roma: Meloni cocomeri e Rampelli! NONNO IL GRANDE DICEVA: AR… -

Ultime Notizie dalla rete : Rampelli ricorda Rampelli ricorda Maceratini: «Alfiere insostituibile di una destra orgogliosa e... Il Secolo d'Italia Fratelli d’Italia, come è andata a Colle Oppio la prima festa di partito a Roma dopo il Covid

La prima festa di partito a Roma dopo il lockdown è stata quella di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni (festa fortemente voluta dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli) La festa d ...

La Spezia, sinistra ignobile su Norma Cossetto, violentata e uccisa dai partigiani comunisti

“È opportuno ripassare la storia”, hanno quindi intimato i comunisti spezzini. Dunque ripassiamola, la storia. Norma Cossetto era una studentessa istriana; nel 1943, poco più che ventenne, fu violenta ...

La prima festa di partito a Roma dopo il lockdown è stata quella di Fratelli d’Italia, il partito di Giorgia Meloni (festa fortemente voluta dal vicepresidente della Camera, Fabio Rampelli) La festa d ...“È opportuno ripassare la storia”, hanno quindi intimato i comunisti spezzini. Dunque ripassiamola, la storia. Norma Cossetto era una studentessa istriana; nel 1943, poco più che ventenne, fu violenta ...