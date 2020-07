Osimhen: "Adoro Mertens e Koulibaly! Insigne? Lo incontrai in amichevole e andai da lui..." (Di giovedì 30 luglio 2020) L'11 agosto del 2018 il Napoli sfidò il Wolfsburg in amichevole e Victor Osimhen, che avrebbe vestito la casacca dei tedeschi ancora per una decina di giorni prima di trasferirsi allo Charleroi, era lì contro gli azzurri. Leggi su tuttonapoli

antonio_gaito : #Osimhen: 'Adoro Mertens e Koulibaly! Insigne? Lo incontrai in amichevole e andai nel suo spogliatoio...' - tuttonapoli : Osimhen: 'Adoro Mertens e Koulibaly! Insigne? Lo incontrai in amichevole e andai nel suo spogliatoio...' -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen Adoro Dacourt: "Osimhen grande acquisto, bisognerà vedere come si adatterà alla serie A: adoro Zielinski" CalcioNapoli24 Osimhen al Napoli, l'amico Akatugba conferma: "Ecco quando l'affare può essere ufficiale"

Il Napoli si avvicina a grandi passi a Victor Osimhen e la conferma arriva direttamente dalla bocca di Oma Akatugba, giornalista nigeriano esperto di mercato e amico del giovane bomber del Lille: "Sec ...

Osimhen, Akatugba svela: ''Anche la sua ragazza adora Napoli! Ha detto addio al Lille''

Anche la sua ragazza adora Napoli, e visto il rapporto che ha con Victor, questo è un fattore davvero importante per lui. Victor vuole venire al Napoli, non sta più nella pelle". Quando la dirigenza d ...

Il Napoli si avvicina a grandi passi a Victor Osimhen e la conferma arriva direttamente dalla bocca di Oma Akatugba, giornalista nigeriano esperto di mercato e amico del giovane bomber del Lille: "Sec ...Anche la sua ragazza adora Napoli, e visto il rapporto che ha con Victor, questo è un fattore davvero importante per lui. Victor vuole venire al Napoli, non sta più nella pelle". Quando la dirigenza d ...