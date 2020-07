Open Arms, Salvini rivolgendosi all’Aula, “Ci siete tutti, si è capito che è un voto politico” (Di giovedì 30 luglio 2020) In realtà quello che aveva da dire l’ha già ripetuto fino alla noia in tutti questi giorni: in quanto allora ministro dell’Interno, in occasione della vicenda ‘Open Arms’ Salvini agì con il tacito assenso dei suoi ex alleati – il M5s – che, così come Conte, erano perfettamente a conoscenza della situazione, ma nessuno disse nulla o contestò la decisione del ministro. Dunque, intervenendo poco fa nell’Aula di Palazza Madama, il leader della Lega non ha potuto che commentare l’evidenza dei fatti: “Si è già capito che il voto è politico“. Quindi Salvini ha aggiunto, “Ringrazio il governo per la sua abbondante presenza. Non era dovuta, ma se la forma è sostanza, ... Leggi su italiasera

fattoquotidiano : Open Arms, Toninelli contro Salvini: “Noi non abbiamo cambiato posizione. Lui deve rispondere delle decisioni prese… - StefanoFeltri : L'indifendibile difesa di Salvini sulla Open Arms, spiegata in punta di diritto Un pezzo fondamentale di… - LegaSalvini : OPEN ARMS, LE CARTE CHE ASSOLVONO SALVINI. LA VERITÀ DALLE COMUNICAZIONI TRA SPAGNA E MALTA SUL CASO OPEN ARMS IL G… - DmitryEvic : Gli infami lo sanno benissimo, ma vogliono che gli Italiani più deboli di mente al momento pensino sia colpevole no… - Max79863712 : RT @vocedelpatriota: Open Arms, Meloni: processare Salvini per aver difeso confini è scandaloso, -