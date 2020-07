Legionella, 8 persone in ospedale in Friuli Venezia Giulia: “Non siamo in emergenza, ma non fate la doccia” (Di giovedì 30 luglio 2020) Casi di Legionella in Friuli Venezia Giulia Nell’arco di quattro giorni otto persone sono arrivate all’ospedale di Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, con febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Risultati negativi al tampone per Covid-19, i pazienti hanno tutti contratto la Legionella, un batterio che si diffonde attraverso le condutture cittadine e gli impianti idrici degli edifici. Il Gazzettino riporta le parole del sindaco Ilario De Marco di Aviano, comune dove si sono verificati i casi di Legionella: “siamo stati informati da poco dell’esistenza del caso e siamo in costante contatto con il Dipartimento di prevenzione. È ... Leggi su tpi

HuffPostItalia : Legionella in Friuli Venezia Giulia, 8 persone in ospedale: 'Non è allarme, ma non fate docce' - fanpage : 8 persone ricoverate in ospedale con tosse, febbre alta e difficoltà respiratorie - SkyTG24 : Allarme legionella ad Aviano, 8 persone ricoverate in ospedale a Pordenone - Piergiulio58 : Allarme legionella ad Aviano, 8 persone ricoverate in ospedale. - FatimaCurzio : RT @HuffPostItalia: Legionella in Friuli Venezia Giulia, 8 persone in ospedale: 'Non è allarme, ma non fate docce' -