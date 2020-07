Escursionista scomparso, trovato il corpo sugli appennini reggiani (Di giovedì 30 luglio 2020) Escursionista scomparso, trovato questa mattina il corpo senza vita sugli appennini reggiani, in località Rocca Tagliata nei pressi dell’Alpe di Succiso Escursionista scomparso ieri, è stato trovato questa mattina il corpo senza vita sugli appennini reggiani, in località Rocca Tagliata nei pressi dell’Alpe di Succiso. Le operazioni di recupero sono state effettuate dal Vigili del Fuoco. Il corpo è stato trovato a circa 1800 metri. Dell’uomo, B.S., non si avevano notizie da martedì. Aveva cinquantacinque anni ed era residente in provincia di Parma. Di lui si erano ... Leggi su bloglive

