Eni in profondo rosso, in sei mesi 7,3 miliardi di perdite e meno dividendi per gli azionisti (Di giovedì 30 luglio 2020) Tonfo in Borsa per Eni, che ha perso più del 7% nel giorno della trimestrale. Per effetto del crollo dei prezzi del petrolio, il Cane a sei zampe ha chiuso infatti il secondo trimestre del 2020 con una perdita netta di 4,41 miliardi, per un totale di 7,34 miliardi di rosso nel primo semestre. Sempre nel primo semestre l’utile operativo adjusted è pari a 873 milioni ed è diminuito di 3,76 miliardi rispetto allo stesso periodo del 2019. Di conseguenza il gruppo ha tagliato di 4,7 miliardi gli investimenti previsti nel quadriennio 2020-2023 (a 27 miliardi di euro) e ha rivisto al ribasso la politica di remunerazione degli azionisti. A fronte del “mutato contesto, della sua elevata volatilità e delle azioni messe in atto per ... Leggi su ilfattoquotidiano

