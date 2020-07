Diletta Leotta, il vestito mostra tutte le curve: sale la temperatura (Di giovedì 30 luglio 2020) Diletta Leotta si gode la Sardegna e su Instagram posta una foto con un vestito molto sensuale. Il campionato di Serie A sta per finire e Diletta Leotta è in Sardegna dove ha commentato Cagliari-Juventus da bordocampo su DAZN. Tra un commento tecnico ed una cena post-partita la bella conduttrice trova sempre il tempo di fare delle foto da postare sul suo profilo Instagram. L’ultimo scatto è davvero stupendo: la Leotta si è fatta fotografare sul balcone con indosso un vestito che mette in risalto tutte le curve. Complice anche il panorama dietro questa foto sembra davvero un quadro. Moltissimi i commenti sull’aspetto fisico di Diletta grazie anche allo spacco vertiginoso del ... Leggi su bloglive

_DAGOSPIA_ : ELISABETTA GREGORACI, IL NUOVO FLIRT E' MATTEO MAMMI'? L'EX DI DILETTA LEOTTA E LA SHOWGIRL...… - cheamarena : RT @_DAGOSPIA_: ELISABETTA GREGORACI, IL NUOVO FLIRT E' MATTEO MAMMI'? L'EX DI DILETTA LEOTTA E LA SHOWGIRL... - _DAGOSPIA_ : ELISABETTA GREGORACI, IL NUOVO FLIRT E' MATTEO MAMMI'? L'EX DI DILETTA LEOTTA E LA SHOWGIRL...… - LazioIn : Elisabetta Gregoraci dimentica Briatore, il nuovo fidanzato è l'ex di Diletta Leotta! FOTO - LAnsiosame : Giuro che fossi Diletta Leotta passerei il mio tempo a segnalare ed eliminare i commenti dei morti di figa che le s… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta, si squarciano i pantaloncini durante l'allentamento. Tutto in... LettoQuotidiano Diletta Leotta Instagram, incantevole nel vestitino a fiori: «Vorrei essere la sedia!»

La conduttrice sportiva Diletta Leotta ogni giorno continua a fare strage di cuori sia su DAZN, con le sue telecronache sportive, sia su Instagram, con i suoi post molto interessanti. Il suo ...

VIDEO + FOTO - Diletta Leotta: "Angoli di paradiso"

30.07 13:25 - ADL - De Laurentiis: "Tweet sull'ufficialità di Osimhen? Aspettate qualche giorno, gara col Barcellona? La Uefa fa finta di nulla, ma si potrebbe giocare in Portogallo o in Germania, ...

La conduttrice sportiva Diletta Leotta ogni giorno continua a fare strage di cuori sia su DAZN, con le sue telecronache sportive, sia su Instagram, con i suoi post molto interessanti. Il suo ...30.07 13:25 - ADL - De Laurentiis: "Tweet sull'ufficialità di Osimhen? Aspettate qualche giorno, gara col Barcellona? La Uefa fa finta di nulla, ma si potrebbe giocare in Portogallo o in Germania, ...