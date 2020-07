Coronavius, monitoraggio Gimbe: In 7 giorni contagi aumentati del 56% in Campania (23% in Italia) (Di giovedì 30 luglio 2020) Il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe (l’associazione Gruppo Italiano per la medicina basata sulle evidenze) rileva nella settimana 22-28 luglio, rispetto alla precedente, un incremento del 23,3% dei nuovi casi (1.736 vs 1.408), a fronte di un lieve aumento del numero di tamponi diagnostici. Relativamente ai dati ospedalieri, se i pazienti in terapia intensiva diminuiscono (40 vs 49), quelli ricoverati con sintomi sono in lieve aumento (749 vs 732). “Nell’ultima settimana – afferma Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – due spie rosse confermano la necessità di mantenere alta la guardia, senza allarmismi ma con senso di grande responsabilità individuale e collettiva”. Infatti, oltre al netto aumento dei nuovi casi (+ 23,3% rispetto alla ... Leggi su ildenaro

