Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.229 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi: superata la soglia critica in Baviera. Romania prima in Ue per numero di decessi ogni mille abitanti (Di giovedì 30 luglio 2020) La pandemia torna a far paura in Europa. Dopo mesi in cui la situazione si era stabilizzata, in Germania, Francia e Spagna i numeri tornano a crescere in maniera preoccupante. I dati diffusi dal ministero della Sanità di Madrid parlano di altri 1.229 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, il dato più alto fatto registrare dal 1 maggio. Non troppo migliore la situazione descritta dal Robert Koch Institut di Berlino che ha contato 902 casi nell’ultima giornata, anche se, precisano, la soglia di allarme al momento si supera solo nel distretto di Dingolfing-Landau in Baviera, dove nei giorni scorsi è stato segnalato il focolaio ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Troppi contagi, a Madrid torna l’obbligo di mascherina e la movida si ferma all’una e t... - petergomezblog : Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi:… - fattoquotidiano : Coronavirus, 50mila docenti e personale Ata assunti per creare più classi. Ma se torna il lockdown saranno licenzia… - PulitiElena : RT @petergomezblog: Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi: supe… - max65bo : RT @petergomezblog: Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.153 casi: numero più alto dal 1 maggio. Germania, 902 positivi: supe… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus torna Coronavirus, torna la paura in Europa. In Spagna 1.229 casi: numero più alto dal 1 maggio Il Fatto Quotidiano Coronavirus: allarme nel Napoletano, uomo contagia 7 persone tra cui due bimbe

Il coronavirus torna a far tremare il Nolano, in provincia di Napoli, dove in questi giorni saranno effettuati tamponi ai bambini ed ai dipendenti di un campo estivo frequentato da una piccola ...

CORONAVIRUS: SOLO per il momento l'ITALIA è ancora messa MEGLIO degli altri Paesi. Ecco cosa dicono i NUOVI DATI

I casi torneranno a crescere, come in tutti gli altri paesi: è solamente questione di tempo. Ecco cosa dicono i NUOVI DATI. I casi di COVID in Italia sono stabiliIn Italia adesso ci sono, in ...

Il coronavirus torna a far tremare il Nolano, in provincia di Napoli, dove in questi giorni saranno effettuati tamponi ai bambini ed ai dipendenti di un campo estivo frequentato da una piccola ...I casi torneranno a crescere, come in tutti gli altri paesi: è solamente questione di tempo. Ecco cosa dicono i NUOVI DATI. I casi di COVID in Italia sono stabiliIn Italia adesso ci sono, in ...