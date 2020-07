Commissioni, per voi gli screzi sulle nomine distruggeranno il governo? (Di giovedì 30 luglio 2020) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"no","index":1} Leggi su liberoquotidiano

Noiconsalvini : Senato, accordo sulle presidenze delle commissioni. Ma per Giustizia e Agricoltura maggioranza battuta - marattin : C’è la possibilità di spendere 209 mld nei prossimi anni per risolvere buona parte dei pluridecennali problemi ital… - CottarelliCPI : Ringrazio le Commissioni Finanze e Politiche dell'Unione europea per l'invito ad essere audito mercoledì sul tema d… - NichiVendola : RT @PetrisDe: Sono stati disattesi tutti gli accordi e la lealtà sempre dimostrata da #LeU, a volte in circostanze anche per noi molto diff… - Jenni79430950 : RT @Fabio64356227: Se il voto è palese renzi dovrebbe comportarsi da persona d'onore per la parola data, se il voto è segreto... renzi potr… -