Caldo | come abbassare velocemente la Pressione Alta? Gli errori da evitare e consigli utili | ecco perché il potassio è un potente alleato

L'ondata di Caldo che sta colpendo l'Italia ha purtroppo ripercussioni anche sulla salute di persone con determinate patologie, tra cui l'ipertensione: la Pressione Alta, con le alte temperature estive, può rivelarsi difficile da gestire. L'ipertensione è molto diffusa, ed è spesso determinata da un'alimentazione errata. La condizione aggrava lo stato di salute di reni, fegato, arterie, cuore e sistema endocrino: pertanto, è fondamentale cercare di prevenirla anche con una corretta alimentazione e uno stile di vita sano.

Giorni da bollino nero per il caldo in città. Anche per oggi è stata confermata l’allerta, con codice arancione per le temperature elevate. Per domani addirittura è previsto il codice rosso: la temper ...

Lunghe file col caldo torrido: caos alle Poste

di Giacomo Bini Il problema più urgente, all’ufficio postale di Montale, è trovare un posto all’ombra dove trascorrere il tempo della fila. La massa umana che attende fuori dall’ufficio assume forme v ...

