Ancora iPhone rallentati: nuova bufera in vista per Apple (Di giovedì 30 luglio 2020) Mentre tutti i fan della mela morsicata non vedono l'ora di saperne di più sull'attesissimo iPhone 12 e le sue varianti, l'annoso e noto problema degli iPhone rallentati torna a tormentare "mamma" Apple. Sì perché, come si legge sulle pagine del portale Reuters, negli Stati Uniti è in corso una nuova e grande indagine sul caso, potata avanti dal procuratore generale dello Stato dell'Arizona. Iniziativa che, sempre a sentire la fonte, andrà poi a coinvolgere anche altri Stati USA. Dopo l'ultima condanna a carico del gigante di Cupertino negli Stati Uniti d'America - e non solo -, l'attuale procedura verte sulle stesse identiche accuse, per quanto per il momento non siano state formalizzate. Come ricorderete, ad Apple viene contestato di aver ... Leggi su optimagazine

