Via libera a oltre 100 miliardi di deficit, ma sul governo pende la grande incognita del Mes (Di mercoledì 29 luglio 2020) Via libera allo scostamento di bilancio da 25 miliardi euro, il terzo da marzo. Il Parlamento ha approvato. E il governo ha passato anche il difficile esame del Senato, con 170 voti favorevoli – dieci in più rispetto alla maggioranza assoluta necessaria, grazie al soccorso dei senatori del gruppo misto e del Maie – e l’astensione dell’intero centrodestra. Il conto della crisi sale così oltre la soglia dei 100 miliardi di deficit, pari a circa 6 punti percentuali di Pil, come ha ricordato lo stesso ministro dell’Economia Roberto Gualtieri a Palazzo Madama. I tecnici del Tesoro hanno provato fino alla fine a restare nel perimetro dei 20 miliardi ipotizzati inizialmente. «Speriamo di non dover andare ... Leggi su linkiesta

