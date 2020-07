Turchia, passa la legge sul controllo dei social media (Di mercoledì 29 luglio 2020) Turchia, il Parlamento approva la nuova legge sui social media. Amensty International, la legge “rafforzerà le capacità del governo di censurare i contenuti e perseguire gli internauti”. In Turchia passa la legge grazie alla quale le autorità potranno esercitare un maggior controllo sui social media. In Turchia passa la nuova legge sui social media La legge approvata dal parlamento turco interessa i social network che contano più di un milione di visitatori unici al mese. Fonte foto copertina: ... Leggi su newsmondo

HuffPostItalia : Erdogan ti osserva. In Turchia passa legge anti social media - DantiNicola : In #Turchia passa la #LeggeAntiSocial. In pratica il governo avrà controllo e potere di censura sui contenuti diffu… - repubblica : Turchia, passa la legge anti social media. Amnesty: 'È censura' [dal nostro inviato MARCO ANSALDO] [aggiornamento d… - Yogaolic : RT @repubblica: Turchia, passa la legge anti social media. Amnesty: 'È censura' [dal nostro inviato MARCO ANSALDO] [aggiornamento delle 11:… - MarcoCampa10 : RT @repubblica: Turchia, passa la legge anti social media. Amnesty: 'È censura' [dal nostro inviato MARCO ANSALDO] [aggiornamento delle 11:… -