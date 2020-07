Terni ringrazia gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il 29 luglio nell’atrio dell’ingresso principale dell’Azienda ospedaliera Santa Maria di Terni, uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid, la città di Terni ha simbolicamente ringraziato tutti gli operatori impegnati nell’emergenza sanitaria in ospedale e sul territorio. A rappresentare la comunità in questa manifestazione corale di gratitudine c’erano il Prefetto, il Questore e il Sindaco, promotori dell’iniziativa, insieme ai rappresentanti delle altre forze dell’ordine presenti, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile. Hanno partecipato anche il presidente dell’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri ... Leggi su laprimapagina

Ultime Notizie dalla rete : Terni ringrazia Terni ringrazia gli operatori sanitari impegnati nella lotta contro il Covid - La Prima Pagina La Prima Pagina Arti amputati dopo incidente, "ma tornerò a fare trekking"

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - E' trascorso un anno esatto da quando, il 30 luglio 2019, Valeria Masala rimase gravemente ferita in un incidente stradale in moto, lungo la Val di Chienti alle porte di Fol ...

Al via i lavori lungo il raccordo

Al via ieri i lavori su sottofondo stradale e asfalto drenante del raccordo autostradale Terni-Orte, dallo svincolo di San Gemini a quello di Terni-Est. Un intervento, quello di Anas, che ha atteso la ...

(ANSA) - PERUGIA, 29 LUG - E' trascorso un anno esatto da quando, il 30 luglio 2019, Valeria Masala rimase gravemente ferita in un incidente stradale in moto, lungo la Val di Chienti alle porte di Fol ...Al via ieri i lavori su sottofondo stradale e asfalto drenante del raccordo autostradale Terni-Orte, dallo svincolo di San Gemini a quello di Terni-Est. Un intervento, quello di Anas, che ha atteso la ...