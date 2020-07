Tensione al Barcellona, Vidal mette in dubbio il futuro di Setièn (Di mercoledì 29 luglio 2020) Barcellona, SPAGNA, - Se non si vince, tocca cambiare. Questa la ricetta di Arturo Vidal , che interrogato dalla colombiana WinSportsTv , sul suo futuro, pare mettere in dubbio tutto e tutti, ad ... Leggi su corrieredellosport

L'Inter batte il Napoli e consolida il secondo posto: Lautaro torna al gol

L'INGRESSO IN CAMPO DELLE SQUADRE - Inter e Napoli, in questa stagione ...

Inter-Napoli, Gattuso: "Questa squadra deve ritrovare l'anima"

L'allenatore del Napoli fa un'analisi molto lucida del momento della squadra: "La squadra gioca bene, crea tanto ma segna poco. Cosa vuol dire? Che ci manca un po' d'anima e dobbiamo ritrovarla perché ...

