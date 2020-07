Scarpa d’oro 2020, si infiamma la corsa: la classifica con Immobile e Cristiano Ronaldo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un premio per tre. Un polacco, un italiano e un portoghese. No, non è l’inizio di una barzelletta ma il podio della classifica marcatori d’Europa che vede nelle prime tre posizioni Robert Lewandowski, Ciro Immobile e Cristiano Ronaldo. L’attaccante del Bayern Monaco è l’obiettivo dei due bomber di Serie A con 34 reti e 68 punti collezionati nella stagione (conclusa) di Bundesliga. Altre tre giornate per sognare per Ciro Immobile (32 gol) e Cristiano Ronaldo (30). L’attaccante biancoceleste dovrà affrontare Brescia e Napoli. Mentre CR7 dovrà vedersela contro le difese di Sampdoria, Cagliari e Roma. LA classifica DOPO 37° GIORNATE 1) Ciro Immobile (35 gol, 70 punti) 2) Robert ... Leggi su sportface

Acerbi_Fra : Sono felicissimo per la vittoria ma adesso @ciroimmobile vinci sta scarpa d’oro!!! #Acerbi #Ace #CMonEagles - DiMarzio : #Lazio, 34 gol in Serie A per #Immobile: miglior marcatore italiano della storia. Raggiunto #Lewandowski nella clas… - FMonderna : La classica partita della nostra storia: squadra retrocessa e portiere paratutto, ma alla fine... Complimenti a Cir… - lautarvo : immobile che vince la scarpa d’oro è quanto di più sbagliato ci possa essere nel calcio - NamasteDavide : @SabrinSabry Avrei fatto la stessa cosa, soprattutto perché partito da metà campo, Ciro ha già la scarpa d’oro cred… -

