Roma, il Siviglia annuncia: 'Un positivo durante gli ultimi test' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Siviglia, SPAGNA, - Rilevato un nuovo caso di Coronavirus nel Siviglia che ha diramato il seguente comunicato sul sito ufficiale: 'Il Siviglia annuncia che a seguito dei test PCR eseguiti domenica ... Leggi su corrieredellosport

GoalItalia : ?? #ULTIMORA ?? Un giocatore del Siviglia è risultato positivo al coronavirus: il 6 agosto c'è la Roma ? - capuanogio : Un giocatore del #Siviglia positivo al #COVID?19 a una settimana dalla sfida con la #Roma in #EuropaLeague - virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - SmorfiaDigitale : Siviglia, UFFICIALE: un giocatore positivo al Covid. Tra 8 giorni la sfida con l... - ItaSportPress : Paura Siviglia: un caso di positività al Coronavirus. Salterà la sfida con la Roma - -