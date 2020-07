Recovery fund, i tecnici rivedono le stime del governo: “All’Italia più sussidi: 87,4 miliardi. Beneficio netto di 46 miliardi, il più alto in Ue” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non 81,4 miliardi di trasferimenti a fondo perduto ma 87,4. Sei in più rispetto alle stime fatte dalla delegazione italiana a Bruxelles al termine del lunghissimo Consiglio europeo sul Recovery fund. Il dato è nella tabella 4.1 del documento preparato dall’Ufficio parlamentare di bilancio per l’audizione del presidente Giuseppe Pisauro sul Programma nazionale di riforma. E dice che all’Italia spetteranno più sussidi rispetto a quanto si aspettava il governo e anche rispetto alla proposta presentata a maggio dalla Commissione europea. Non solo: su questa base, l’Upb calcola che il Beneficio netto per Roma ammonterà a oltre 46 miliardi, il più ... Leggi su ilfattoquotidiano

