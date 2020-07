Processo Open Arms a Salvini: carta c'è, carta non c'è (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una partita a poker. E’ quella che, raccontano fonti Dem con un pizzico di irritazione, stanno giocando i renziani in vista del voto di domani mattina al Senato che potrebbe mandare Matteo Salvini sotto Processo per la vicenda Open Arms. Bocche cucite tra i 18 senatori di Italia Viva, il sipario lo svelerà direttamente Matteo Renzi parlando nell’emiciclo. La posta in gioco però non è solo il destino giudiziario del leader leghista. Intorno si agitano altri e più ampi scenari che vanno dal risiko delle commissioni parlamentari (che, guarda caso, dopo tanti rinvii ha avuto una brusca accelerazione) alla corsa molto aperta per le Regionali di settembre. In mezzo, il dossier scottante dell’immigrazione tra sbarchi in aumento, comunità ... Leggi su huffingtonpost

matteosalvinimi : ??ULTIM'ORA?? Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini e decine di positivi al Covid scappano… - sentonyiwobi : Il 30 luglio il Senato voterà su un altro processo contro Matteo Salvini per la vicenda Open Arms: non si processan… - Rinaldi_euro : *TWITTIAMO #iostoconSalvini* 'Mentre le coste italiane sono prese d’assalto dai clandestini con decine di positivi… - Lazzaro24275174 : RT @CorradinoMineo: Piovono pietre su Fontana e Salvini. Il primo sepolto da una montagna di bugie e di soldi. Il secondo, tradito pure da… - HuffPostItalia : Processo Open Arms a Salvini: carta c'è, carta non c'è -