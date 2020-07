Orso M49 fuggito dal recinto del Casteller: il plantigrado si trova ancora sulla Marzola (Di mercoledì 29 luglio 2020) Proseguono le attività di monitoraggio e di informazione dei forestali impegnati nel presidio dell’area dove si trova da un paio di giorni ormai l’Orso M49, dopo la fuga dal recinto del Casteller. Gli spostamenti – rende noto la Provincia di Trento – sono stati sinora limitati, come evidenziato dalle localizzazioni fornite dal sistema GPS di cui è dotato il radiocollare, anche se l’Orso è stato spesso attivo, come è stato possibile determinare invece tramite il segnale radio VHF emesso dallo stesso dispositivo. L’area della Marzola in cui è presente l’animale rimane presidiata da squadre che hanno il compito di monitorare la stessa ed avvisare eventuali escursionisti della presenza del ... Leggi su meteoweb.eu

