Mortal Kombat, parla una delle star del remake: "Tutte quelle morti mi hanno fatto venire la nausea" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Perfino uno degli interpreti si è sentito male di fronte all'alto tasso di violenza che promette il remake di Mortal Kombat prodotto da James Wan. Il remake di Mortal Kombat, nuovo take sul popolare franchise di videogame, si preannuncia ad altissimo tasso di violenza tanto che uno degli interpreti del film prodotto da James Wan ha confessato di aver avuto la nausea di fronte a tutti i morti (fictional) presenti nel film. Ecco cosa ha dichiarato l'attore Lewis Tan: "Fatemi dire solo questo, c'erano alcuni giorni sul set in cui avevo la nausea. Non sto scherzando. Non si trattenevano". Lewis Tan, che è anche interprete della serie Netflix Wu Assassins, ha concluso le riprese di Mortal ... Leggi su movieplayer

