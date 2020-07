Migranti: Mediterranea, '61 persone chiedono aiuto, alcune sono in acqua' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Palermo, 29 lug. (Adnkronos) - "Situazione drammatica a sud di Lampedusa. Circa 61 persone chiedono aiuto. Ci sarebbero persone prive di sensi e altre in acqua. Richiesto intervento". Così su Twitter Mediterranea Saving Humans. Leggi su iltempo

