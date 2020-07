Maddie, una cantina nel giardino di Hannover? (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le autorità non hanno per il momento confermato il ritrovamento. Le operazioni di perquisizione sono tuttora in corso Leggi su media.tio.ch

Agenzia_Ansa : #Maddie, trovata una cantina nascosta nel giardino di Hannover Bild, sarebbe tra le fondamenta di una vecchia casa… - fattoquotidiano : Maddie McCann, Bild: “Trovata una cantina nascosta nel giardino di Hannover”. Imposto il divieto di sorvolare l’are… - rebeccalandi88 : Maddie, nel giardino di Hannover trovata una cantina segreta, l'inquietante scoperta della polizia… - GazzettaDelSud : Maddie, si continua a scavare: nel giardino di Hannover ritrovata una cantina segreta - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Caso Maddie, ricerche in un giardino vicino ad Hannover: trovata una cantina nascosta [aggiornamento delle 17:01] https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Maddie una

Il cerchio potrebbe stringersi e la svolta nell’indagine per la scomparsa della piccola Maddie McCann, sparita 13 anni fa in Algarve mentre era in vacanza con i genitori, potrebbe essere davvero vicin ...Christian Brueckner, il 43 pedofilo tedesco principale sospettato per la morte di Madeleine McCann ha vissuto per un anno in un capanno nel giardino ad Hannover che in queste ore la polizia tedesca st ...