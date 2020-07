L'ex arbitro Russo: "Condivido l'operato di Valeri. Non c'erano i rigori per il Napoli" (Di mercoledì 29 luglio 2020) L'ex arbitro di Serie A Carmine Russo è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per commentare gli episodi arbitrali in Inter-Napoli: "Mi sento di condividere le scelte di Valeri nei due episodi contestati dal Napoli: fallo di ma ... Leggi su tuttonapoli

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Russo: 'Napoli-Sassuolo, la tecnologia V.A.R. ristabilisce la verità del campo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Russo: 'Napoli-Sassuolo, la tecnologia V.A.R. ristabilisce la verità del campo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'EX ARBITRO - Russo: 'Napoli-Sassuolo, la tecnologia V.A.R. ristabilisce la verità del campo' - napolimagazine : L'EX ARBITRO - Russo: 'Napoli-Sassuolo, la tecnologia V.A.R. ristabilisce la verità del campo' - apetrazzuolo : L'EX ARBITRO - Russo: 'Napoli-Sassuolo, la tecnologia V.A.R. ristabilisce la verità del campo' -

Ultime Notizie dalla rete : arbitro Russo L'ex arbitro Russo: "Condivido l'operato di Valeri. Non c'erano i rigori per il Napoli" Tutto Napoli La spia che mette nei guai Alfonso Bonafede: deve decidere se aiutare gli Usa o la Russia

Il ministro Alfonso Bonafede L’Italia era sulla frontiera della vecchia Guerra Fredda mentre adesso si trova in una posizione ancora più scomoda: deve fare da arbitro di uno degli intrighi più complic ...

Gli interventi di Carmine Russo, Luca Marchetti, Quirante Rives e Carlo Laudisa a Radio Marte

“Giua non mi è piaciuto ieri per come ha gestito tecnicamente e disciplinarmente la partita perché quando si arbitra a certi livelli, bisogna farlo nella maniera più giusta. Ieri sono stati concessi 3 ...

Il ministro Alfonso Bonafede L’Italia era sulla frontiera della vecchia Guerra Fredda mentre adesso si trova in una posizione ancora più scomoda: deve fare da arbitro di uno degli intrighi più complic ...“Giua non mi è piaciuto ieri per come ha gestito tecnicamente e disciplinarmente la partita perché quando si arbitra a certi livelli, bisogna farlo nella maniera più giusta. Ieri sono stati concessi 3 ...