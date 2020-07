Lazio, missione compiuta: Atalanta agganciata e Immobile fa 35 in campionato (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tutto facile per la Lazio che batte 2-0 il Brescia e aggancia l'Atalanta a terzo posto. Sarà decisiva l'ultima giornata per migliorare il quarto posto. Apre Correa, chiude Immobile. Ciro fa 35 in ... Leggi su leggo

Ultime Notizie dalla rete : Lazio missione Tutto facile per il Verona: 3-0 alla Spal

Verona sul velluto contro un'arrendevole Spal. I veneti chiudono la pratica nei primi 10'. Una doppietta di Di Carmine manda al tappeto la squadra di Di Biagio che fa davvero poco per ...

Verona sul velluto contro un'arrendevole Spal. I veneti chiudono la pratica nei primi 10'. Una doppietta di Di Carmine manda al tappeto la squadra di Di Biagio che fa davvero poco per ...

Tutto facile per la Lazio che batte 2-0 il Brescia e aggancia l'Atalanta a terzo posto. Sarà decisiva l'ultima giornata per migliorare il quarto posto. Apre Correa, chiude ...