Il Real è il brand calcistico più prezioso al mondo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Anche per il 2020 il Real Madrid mantiene la corona di brand di calcio più prezioso del mondo, secondo l’ultimo rapporto Realizzato da brand Finance. Con un valore del brand di 1,419 miliardi (in calo rispetto agli 1,664 miliardi del 2019), il club è in testa a questa speciale classifica. Un altro club spagnolo occupa … L'articolo Il Real è il brand calcistico più prezioso al mondo è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Rouch198830 : RT @CalcioFinanza: Il #RealMadrid è il brand calcistico più prezioso al mondo, Juventus fuori dalla top 10 - anarchico74 : RT @CalcioFinanza: Il #RealMadrid è il brand calcistico più prezioso al mondo, Juventus fuori dalla top 10 - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Il Real è il brand calcistico più prezioso al mondo: Anche per il 2020 il Real Madrid mantiene la… - CalcioFinanza : Il #RealMadrid è il brand calcistico più prezioso al mondo, Juventus fuori dalla top 10 - BidoliNicola : @carlo_taormina Coraggio Carlo, siamo tutti con te.???????????? Quando hai tempo dai una letta qui ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Real brand

Calcio e Finanza

Ant Group, a leading provider of financial services technology, and the parent company of China’s largest mobile payments business Alipay, today officially launched AntChain, a new technology brand fo ...Nasce Dynamic Food Brands: la ristorazione che si innova per essere più smart, accessibile nelle food court dei centri commerciali e nei quartieri, combinando finalmente il digitale ed il virtuale al ...