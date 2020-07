Durigon: grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini nel Lazio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma – “Apprendiamo che grazie al governatore del Lazio Nicola Zingaretti e alla ministra Lamorgese, i migranti che sono stati sbarcati in Sicilia saranno ricollocati nella regione Lazio: una sorta di ‘bonus vacanze’ per clandestini da utilizzarsi nelle nostre localita’. Con questa folle scelta, a Latina andranno centinaia di immigrati che peseranno su un territorio alle prese con gravissimi problemi, in particolare nella filiera del turismo che sta soffrendo moltissimo.” “Per non parlare della citta’ di Fiuggi, meta termale conosciuta in tutto il mondo, che viene trasformata in un campo profughi. Il settore turistico del Lazio subira’ un incalcolabile danno d’immagine, aumenteranno i problemi di sicurezza e si spenderanno ... Leggi su romadailynews

Paolo65497103 : RT @DavidRo59411925: Migranti. Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ - DavidRo59411925 : Migranti. Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ - GHERARDIMAURO1 : RT @CorriereCitta: Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ - CorriereCitta : Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’ -

Ultime Notizie dalla rete : Durigon grazie Durigon: grazie a Zingaretti 'bonus vacanze' clandestini nel Lazio RomaDailyNews Arrivo dei migranti, Durigon: ‘Grazie a Zingaretti ‘bonus vacanze’ clandestini sarà nel Lazio’

“Apprendiamo che grazie al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e alla Ministra Lamorgese, i migranti che sono stati sbarcati in Sicilia saranno ricollocati nella Regione Lazio: Una sorta di ‘bonus ...

Terracina, tra i partiti del centrodestra lo strappo è definitivo e si consolida nella riunione “della staffa”

Proposta a cui Procaccini aveva risposto sottolineando come l’auspicata unità dovesse prendere lezione dal passato recente in cui “Proprio grazie ai senatori Fazzone ... Enrico Tiero, Claudio Durigon, ...

“Apprendiamo che grazie al Governatore del Lazio Nicola Zingaretti e alla Ministra Lamorgese, i migranti che sono stati sbarcati in Sicilia saranno ricollocati nella Regione Lazio: Una sorta di ‘bonus ...Proposta a cui Procaccini aveva risposto sottolineando come l’auspicata unità dovesse prendere lezione dal passato recente in cui “Proprio grazie ai senatori Fazzone ... Enrico Tiero, Claudio Durigon, ...