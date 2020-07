Coronavirus, Conte alla Camera: “Lo stato d’emergenza non significa lockdown, se la data di proroga verrà confermata la rispetteremo” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha proceduto, alla Camera, alle sue comunicazioni per riferire sulla proroga dello stato di emergenza.Il premier ha ripercorso l’intervento pronunciato ieri al Senato. Se anche alla Camera, come al Senato, verrà approvata una risoluzione che fissa al 15 ottobre la proroga dello stato di emergenza, “il governo si atterrà a questa indicazione temporale,” ha affermato Conte nelle sue comunicazioni alla Camera. “Ieri nel dibattito c’è stato qualche fraintendimento. Non sto dicendo che è preclusa una valutazione politica, anzi siete chiamati a farla in questa sede. ... Leggi su meteoweb.eu

