Calciomercato Napoli – Milik “separato in casa” vuole la Juventus, i bookmakers ci scommettono (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non è certamente quello corrente il miglior momento della carriera di Arkadiusz Milik, centravanti del Napoli, almeno dal punto di vista della tranquillità emotiva-contrattuale: nonostante qualche squillo importante in questo periodo post Covid19, l’ariete polacco in azzurro dal 2016 sembra oramai avere la testa già altrove, visto che nelle ultime sfide è stato spesso decisamente impalpabile e poco coinvolto psicologicamente. Del resto il club azzurro ha già praticamente acquistato il suo sostituto, e vista la volontà di non rinnovare il contratto con il Napoli, il DS Giuntoli lo ha messo sul mercato. Intesa con la Juventus Non è un segreto che l’attaccante faccia particolarmente gola alla Juventus, che lo avrebbe di fatto già convinto ... Leggi su giornal

