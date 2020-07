Belen si consola con latte e Nutella, ha già chiuso con Antinolfi (Foto) (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il vero amore di Belen Rodriguez non poteva certo essere Gianmaria Antinolfi, tutto troppo presto, è un flirt che è arrivato subito dopo l’addio di Stefano De Martino. Le Foto che pubblica la rivista Chi mostrano invece l’unico amore di Belen, suo figlio Santiago, mentre lei su Instagram condivide le sue giornate con gli amici e si consola con una fetta di pane e Nutella e un bel bicchiere di latte. La showgirl argentina si divide tra le registrazioni di Tu si que vales e le Baleari dove per l’ennesima volta ha scelto di trascorrere le sue vacanze. Con lei non c’è nessuno della famiglia Rodriguez, ci sono gli amici più cari, qualcuno si è aggiunto nel tempo, non c’è Santiago perché è ... Leggi su ultimenotizieflash

