Belen addio a Adinolfi, spunta un nuovo corteggiatore: lui è Michele Morrone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Dopo l’addio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez è stata pizzicata in compagnia di Michele Morrone, ex fidanzato della ballerina Elena D’Amario Dopo la rottura con Stefano De Martino, Belen Rodriguez ha avuto una breve liaision con l’imprenditore Gianmaria Adinolfi. La storia tra i due pare però essere stata un fuoco di paglia ed ora per la bella argentina spunta un nuovo aitante corteggiatore. Lui è Michele Morrone, 29 anni e di professione è un cantante e un attore, conosciuto per aver interpretato nella serie tv di Netflix “365 giorni”. Stando alle indiscrezioni della rivista Chi, pare che la showgirl e l’attore si siano ... Leggi su nonsolo.tv

