Ascolti tv 28 luglio 2020: Temptation Island è inarrestabile (Di mercoledì 29 luglio 2020) Trionfa anche questa settimana Temptation Island 2020. Gli Ascolti tv di martedì 28 luglio 2020 vedono protagonista della prima serata il reality delle tentazioni. La penultima puntata ha visto al centro della scena nuovi colpi di scena. In particolare, a tenere incollati al piccolo schermo i telespettatori ci hanno pensato le tre coppie rimaste in … L'articolo Ascolti tv 28 luglio 2020: Temptation Island è inarrestabile proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

