Acea: in 1° sem. utile +1% a 144 mln, ebitda +13% a 569 mln (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - Acea archivia il primo semestre dell'esercizio all'insegna di risultati in crescita. I conti approvati dal cda vedono, infatti, ricavi netti consolidati a quota 1.622 milioni di Euro, in aumento di 69 milioni di Euro (+4%) rispetto a quelli del primo semestre 2019. Una crescita dovuta principalmente all'incremento dei ricavi dei business regolati, in particolare il servizio idrico integrato ha contribuito per 92 milioni di Euro, di cui 55 milioni di Euro riferiti al consolidamento integrale di Acquedotto del Fiora (AdF) che, nel primo semestre 2019, era consolidata a patrimonio netto. Cresce la redditività con il margine operativo lordo (ebitda) che segna un progresso a doppia cifra passando da 503 milioni di euro del 30 giugno 2019 ai 569 milioni di Euro del 30 giugno 2020, registrando una crescita di 66 milioni di ... Leggi su liberoquotidiano

Acea, sem1 in rialzo, alza guidance su Ebitda, aggiornerà piano

MILANO (Reuters) - Acea ha rivisto al rialzo la guidance sull'Ebitda per l'anno in corso dopo aver realizzato nei primi sei mesi risultati in miglioramento. La utility vede nel 2020 un Ebitda in ...

