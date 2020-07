Zenga: “Essere messo in discussione fa parte del gioco. Juve? Non regalerà nulla” (Di martedì 28 luglio 2020) Il tecnico del Cagliari, Walter Zenga, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida alla Juventus. Ecco le sue parole: “La Juve è una grande squadra, non regalerà nulla a prescindere dal momento. Mi aspetto piuttosto un Cagliari spensierato che riuscirà a giocarsi le sue carte, giocando all’attacco e pensando a come vincere. La vittoria ci manca da un po’, ma a parte Genova e un tempo a Verona, la squadra si è sempre espressa bene. I numeri a volte condannano anche le prestazioni più attente. Su Nandez: prima sono mancati Radja e Pellegrini, poi Rog e ora Nandez. Sembra un percorso di montagne russe e stiamo perdendo gli elementi più rappresentativi, ma sopperiremo al meglio alla sua assenza. Dicevo prima: quando abbiamo trovato la quadratura ... Leggi su alfredopedulla

