Violentata mentre fa jogging: preso clandestino del Gambia (Di martedì 28 luglio 2020) Tiziana Paolocci Costola rotta nell'aggressione per la vittima 57enne. Arrestato grazie all'identikit fornito da due testimoni Ennesima violenza sessuale, compiuta ancora una volta da un clandestino in Italia. Ieri una donna di cinquantasette anni è stata aggredita a La Spezia, mentre stava facendo jogging sulla pista ciclabile che si trova in via dei Pioppi, a La Spezia. Ad abusare della poveretta sarebbe stato un cittadino del Gambia, di trentadue anni, irregolare nel nostro paese. È stato l'identikit fornito dalla donna e da alcuni testimoni, che sono intervenuti per soccorrerla, a mettere gli agenti del reparto volanti, diretti Lorenzo Mulas, sulla strada giusta che li ha portati a fermare lo stupratore. La vittima ieri mattina aveva approfittato della giornata di sole per fare ... Leggi su ilgiornale

