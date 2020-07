Vincenzo, colpito da due coltellate, ma ha tentato di tornare a casa, da solo (Di martedì 28 luglio 2020) In provincia di Agrigento, un giovane, prima di morire accoltellato, fa il nome del suo assassino che ora è in carcere. Manca però il movente e l’arma. Il paese si barrica dietro uno scudo di omertà. Un’altra storia di omertà, è quella che ci racconta la morte di Vincenzo Busciglio, 23 anni siciliano di Alessandria … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ALESSANDRIA DELLA ROCCA. Asia annusa un punto preciso del marciapiede tra due ringhiere arrugginite dal tempo. Sbuffa, il pastore tedesco, poi ringhia. Qui, in via Sant'Antonio 25, palazzine in pietra ...