Villa Adriana, torna l'incubo discarica: protesta dei comitati in difesa del patrimonio Unesco (Di martedì 28 luglio 2020) Un progetto per un impianto di messa in riserva e trattamento di rifiuti speciali non pericolosi di natura inerte, a due chilometri da Villa Adriana. Il consiglio comunale di San Gregorio da Sassola ... Leggi su leggo

Notiziedi_it : Musica, Tosca, Ascanio Celestini e Sarah Jane Morris sul palco di Villa Adriana per Tivoli 2020 - themusicway_mag : Le note di Tosca, un inedito Ascanio Celestini e ancora musica, sull’onda del mito dei Beatles. Villa Adriana, la m… - fisco24_info : Villa Adriana, palcoscenico per Tivoli 2020: Tosca, Celestini e i Beatles per tre serate in sito Unesco - Alessio_Porcu : Discarica vicino Villa Adriana, Ruberti frena a secco: 'Non ci risulta' - leggoit : Tivoli 2020 concerti a Villa Adriana -