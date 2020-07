Traffico Roma del 28-07-2020 ore 17:30 (Di martedì 28 luglio 2020) Luceverde Roma Buon pomeriggio per i trovatelli appuntamento con il Traffico si rallenta sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra le uscite Nomentana e Tiburtina per Traffico intenso e per lo stesso motivo troviamo rallentamenti a tratti anche nella carreggiata esterna nella zona sud dell’anello tra la via del mare e La Romanina si rallenta e a tratti si fa in coda per i lavori di rifacimento del manto stradale sul tratto Urbano della A24 tra la tangenziale e Togliatti Verso il raccordo anulare la polizia locale segnala poi rallentamenti per un incidente su via Trionfale tra via Vincenzo Troya e Viale dei monfortani dal primo pomeriggio di oggi è chiusa per consentire la rimozione di alcuni alberi dalla sede stradale Piazza Venezia via del Plebiscito e Piazza San Marco verso Teatro Marcello ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 28-07-2020 ore 10:00 RomaDailyNews Fs: progetto pilota Rfi per gestire traffico con tecnologie satellitari

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 28 lug - Rete Ferroviaria Italiana, per la prima volta in Europa, introduce il nuovo sistema di controllo e gestione del traffico ferroviario che utilizza tecnol ...

Aeroporti, a giugno primi segni positivi in Italia e a Napoli ma il traffico tornerà ai livelli pre-Covid solo nel 2024

Riprende lentamente il traffico aereo in Italia dopo lo stop dei mesi del lockdown. Secondo i dati raccolti da Assaeroporti, il sistema aeroportuale nazionale ha registrato, nel ...

