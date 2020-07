Sottosegretario Zampa: «Riapertura degli stadi a settembre? Tutto è possibile» (Di martedì 28 luglio 2020) Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute, ha parlato in merito alla Riapertura degli stadi La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, ha parlato della Riapertura degli stadi che si prospetta per settembre. «Dobbiamo guardare giorno per giorno cosa succede. Se i dati restano come sono, Tutto è possibile. E a quel punto, la decisione di Spadafora di riaprire gli stadi a settembre, potremmo anche condividerla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

passione_inter : Sandra Zampa (sottosegr. Salute): 'Stadi aperti in settembre? Tutto è possibile, valutiamo le condizioni prima di d… - pasqualinipatri : Sottosegretario alla Salute Zampa: “Riapertura a Settembre? Guardiamo giorno per giorno. Pronti a discutere propost… - laziopress : Sottosegretario alla Salute Zampa: “Riapertura a Settembre? Guardiamo giorno per giorno. Pronti a discutere propost… - ILOVEPACALCIO : #Zampa, Sottosegretario Salute: 'Riapertura stadi? Vediamo. Tamponi, la #FIGC faccia proposte' - sportli26181512 : Il sottosegretario Zampa: 'Riapertura degli stadi a una sola condizione...': Il sottosegretario Zampa: 'Riapertura… -