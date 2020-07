Sarri, l’amico storico ammette: “Jorginho sarebbe il miglior premio scudetto possibile…” (Di martedì 28 luglio 2020) Uno scudetto appena conquistato. Due giornate alla fine della Serie A e una Champions League da giocarsi. La prima annata di Maurizio Sarri alla Juventus è stata sicuramente abbastanza difficile ma con il successo in campionato il tecnico può godersi qualche momento di meritato riposo restando vigile per le prossime sfide.Aurelio Virgili, storico amico del mister toscano, ha commentato la prima annata di Sarri in bianconero e ha fatto capire quali siano le aspettative del tecnico per il futuro, anche in ottica mercato.Jorginho: il regalo perfetto per Sarricaption id="attachment 684322" align="alignnone" width="624" Jorginho (getty images)/caption"Lui per carattere non chiede niente e la sua filosofia è quella di non mettere becco sul mercato", ha detto Virgili a Tuttosport ... Leggi su itasportpress

