Ricicleria di via Fiora a Pescara: ecco le nuove regole per l'utilizzo (Di martedì 28 luglio 2020) ... l'utente dovrà inviare all'indirizzo mail Ricicleria1.pe@ambientespa.net, il libretto di ... Per evitare superamenti della capacità di stoccaggio quotidiano della Ricicleria, il volume massimo di ... Leggi su abruzzonews.eu

NotizieAbruzzo : Ricicleria di via Fiora a Pescara: ecco le nuove regole per l’utilizzo -

Ultime Notizie dalla rete : Ricicleria via Ricicleria di via Fiora a Pescara: ecco le nuove regole per l’utilizzo Abruzzonews Ricicleria di via Fiora a Pescara: ecco le nuove regole per l’utilizzo

PESCARA – “Cambiano le regole per l’utilizzo e l’accesso nella Ricleria di via Fiora, a Pescara, gestita da Ambiente Spa, da parte degli utenti. A partire dal prossimo 10 agosto potranno infatti entra ...

La Ricicleria riapre i battenti: Nausicaa detta le regole

La Ricicleria di Nausicaa ha riaperto al pubblico senza necessità di prenotazione. La struttura di via Berneri ad Avenza è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche d ...

PESCARA – “Cambiano le regole per l’utilizzo e l’accesso nella Ricleria di via Fiora, a Pescara, gestita da Ambiente Spa, da parte degli utenti. A partire dal prossimo 10 agosto potranno infatti entra ...La Ricicleria di Nausicaa ha riaperto al pubblico senza necessità di prenotazione. La struttura di via Berneri ad Avenza è aperta dal lunedì al sabato dalle 7 alle 12.30 e il martedì e giovedì anche d ...