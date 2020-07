Reggio, arrestato nigeriano “eco-friendly”: spacciava droga in monopattino (Di martedì 28 luglio 2020) Roma, 28 lug – In molti si chiedono se davvero i monopattini elettrici siano da considerarsi utili. Il 22enne nigeriano arrestato oggi a Reggio Emilia non fa parte del nutrito numero dei perplessi. Sprovvisto di permesso di soggiorno, ha pensato di utilizzare il mezzo di trasporto ultimamente in voga per spacciare droga. Un pusher in monopattino insomma, monitorato da tempo dalla Squadra Mobile reggiana (stando a quanto riferito da Sassuolo 2000 la polizia lo aveva già arrestato il mese scorso) e che stamani è stato beccato in flagrante mentre vendeva una dose. Si stava spostando allegramente con il suo mezzo di locomozione preferito. Spaccio di eroina e cocaina Non si può dire dunque che cercava di passare inosservato, posta l’indubbia ... Leggi su ilprimatonazionale

